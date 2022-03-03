OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Çağdaş Çelik'in (37) kontrolünü kaybettiği 03 HK 335 plakalı otomobil, aynı yöne giden Sezer Dönmez (37) yönetimindeki 41 YR 225 plakalı vinç yüklü TIR'a, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Çelik ile yanındaki Ömer Kürşad Durukan (33), Bahadır Bakay (27) ve Kadir Keskin (27) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Kürşad Durukan kurtarılamadı.