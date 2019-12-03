Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)
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Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜEşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

03.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:16
Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)

MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Eşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için 'ne götürüldü. Üzerinde 'Bye, see you later' yazılı bir tişört bulunan M.B. hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye hareket etti. Polisin güçlükle araca bindirdiği M.B., merkeze götürüldü.


Kaynak: DHA
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