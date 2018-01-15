Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 3 Yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ayşe Turgut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, diğer 3 yaralının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.