Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı Antalya'da şarampole yuvarlanıp takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'da şarampole yuvarlanıp takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza; Serik ilçesi Eminceler mahallesinde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahin Dinç idaresindeki 07 AOT 061 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldız Dinç olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Şahin Dinç, Caner Dinç, Kıvanç Saldak hafif, Aslı Saldak ise ağır yaralandı. Kaza sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Otomobilden yaklaşık 20 metre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Yıldız Dinç'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ

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