Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel
Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

MARDİN'in merkez Artuklu ilçesindeki alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.

MARDİN'in merkez Artuklu ilçesindeki alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Sücürünün ağır yaralandığı kazada araç hurdaya döndü.

Kaza saat 18.45 sıralarında Artuklu ilçesi Nur Mahallesi Artuklu Üniversitesi kavşağında yer alan alt geçitte meydana geldi. Furkan Sincar yönetimindeki 27 AHY 732 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak bir süre yerde sürüklenen aracın sürücüsü Sincar yaralandı. Yaralıya ilk mühadaheleyi yapan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Ambulansla hastaneye götürülen Sincar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri
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