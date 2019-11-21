Otomobil merdiven trabzanlarını kırıp marketin camına çarptı

21.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:37

Edirne'nin Keşan ilçesinde yokuş yukarı çıkarken yoldan çıkan otomobil, merdiven trabzanlarını kırarak bir marketin camına çarptı.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. K.B.A. yönetimindeki 22 RK 545 plakalı otomobil, cadde üzerinden Safiye Erol Sokak'a girmek istedi. Bu sırada sokağın karşı yönünde gelen bir başka aracı gören sürücü, yokuşta kalmamak için ondan önce hamle yapmak istedi. Ancak yolun hemen sağında bulunan merdivenlere olan mesafesini hesaba katmayan sürücü kaldırıma çarptı. Merdiven trabzanlarını kıran araç bir marketin camına çarparken, arka tekerleği merdivende asılı kaldı. Kaza sonrası yaralanan olmazken, kaza sırasında sokakta kimsenin bulunmaması teselli oldu. Sürücü K.B.A. market sahibinin zararını öderken, market sahibi de şikayetçi olmadı. - EDİRNE

Kaynak: İHA