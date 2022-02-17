Otomobil İskele sahasında çamura saplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

Malatya'da Feribot İskelesi sahasında araçları çamura saplanan ailenin imdadına jandarma yetişti.

MALATYA (İHA) - Malatya'da Feribot İskelesi sahasında araçları çamura saplanan ailenin imdadına jandarma yetişti.

Olay, Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Ç. ailesiyle birlikte 34 BZ 8586 plakalı otomobille Atabey Feribot İskelesi sahil bandında ilerlerken araç çamura saplandı. Manevra kabiliyetini kaybeden aracı bulunduğu yerden çıkaramayan araç sürücüsü, bölgede devriye atan jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin yardım talebine kayıtsız kalmayan jandarma ekipleri bölgeye getirilen traktör ile çamura saplanan aracı bulunduğu yerden çıkartırken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.

(Selçuk Dönmez/ İHA)

Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Feribot İskelesi, Jandarma, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title