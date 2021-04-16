Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİAfyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kavşakta TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişi ile yaralananların kimliği belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kavşakta TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişi ile yaralananların kimliği belirlendi. Yaralı halde götürüldükleri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybedenlerin Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail olduğu öğrenildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Soner Balcı ve Yaren Fatma Aymergen'in ise aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK