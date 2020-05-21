Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

21.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:38

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat A. idaresindeki 34 CJZ 767 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda Abdullah Ateş yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ateş ile yanında bulunan Bahri Kocaoğlan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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