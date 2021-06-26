Otomobil ile minibüsü karıştığı kazada 2 kişi öldü
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Otomobil ile minibüsü karıştığı kazada 2 kişi öldü

Otomobil ile minibüsü karıştığı kazada 2 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Yığılca ilçesi karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Yığılca ilçesi karayolunda servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Düzce ile Yığılca ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Aydın köyü mevkiinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yığılca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Ahmet D. idaresindeki 34 BY 6023 plakalı Toyota marka otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen Veysel Y. idaresindeki 81 S 0869 plakalı Volkswagen marka işçi servisi ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ahmet D., Sezai D., Emine D, Uğur D. ve Alaattin M. ile servis sürücüsü Veysel Y. yaralandı. Yaralılardan Ahmet Gündoğdu, ile Sezai Dağdelen hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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