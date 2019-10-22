Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

22.10.2019 00:19

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Minibüsteki Suriye uyruklu 11 kişi ise yaralandı.

Konya - Ankara Karayolu Cihanbeyli ilçesine yaklaşık 20 kilometre kala meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Konya'dan Cihanbeyli istikametine seyir halinde olan Ali El M. idaresindeki 34 NL 5301 plakalı minibüs, Cihanbeyli ilçesi Kırkışla kavşağında dönüş yapmak isteyen Ahmet Tokat idaresindeki 42 SG 876 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Tokat ile araçta bulunan eşi Fatma Tokat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan ve yaralanan 11 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA