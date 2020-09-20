Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı; yaralılara ilk müdahale yol kenarında yapıldı
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Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı; yaralılara ilk müdahale yol kenarında yapıldı

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı; yaralılara ilk müdahale yol kenarında yapıldı
20.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:36

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdaheleleri yol kenarında yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi. A.K.H. idaresindeki 16 F 8485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.O. yönetimindeki 16 JRR 13 plakalı kamyona arkadan çarptı.  Çarpmanın etkisiyle A.K.H. ile otomobilde bulunan F.H., M.H. ve V.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, yol üzerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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