Otomobil devrildi: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yetim yönetimindeki 27 AT 366 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Kızılhisar-Karakuyu bağlantı yolunda, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yetim ve otomobilde bulunan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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