Otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

15.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:28
Otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'te kırmızı ışıkta duran çekçiye arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kırmızı ışıkta duran çekçiye arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İslahiye-Hassa D-825 karayolu üzerinde meydana geldi. M.B. (28) idaresindeki 31 AIR 99 plakalı Dacia marka otomobil kırmızı ışıkta bekleyen T.G. idaresindeki 27 YJ 782 plakalı Mercedes marka çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü M.B. (40) ve E.G.'yi (32) itfaiye ekipleri çıkarttı. Ağır yaralanan sürücü ve arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı
Otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:29:44. #1.15#
title