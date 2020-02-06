Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

06.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:45

Siirt'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı'na uçtu. Sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.



Edinilen bilgilere göre, M.N.'nin kullandığı 34 CLJ 157 plakalı otomobil, Siirt-Eruh karayolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Botan Çayı'na uçtu. Suya uçan araçtan çıkmayı başaran sürücü, yüzerek kıyıya ulaştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA