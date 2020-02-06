Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu
Haberler » 3. Sayfa » Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu - Haberler

Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

Siirt'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı'na uçtu.

06.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:45
Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu

'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil 'na uçtu. Sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.


Edinilen bilgilere göre, M.N.'nin kullandığı 34 CLJ 157 plakalı otomobil, Siirt-Eruh karayolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Botan Çayı'na uçtu. Suya uçan araçtan çıkmayı başaran sürücü, yüzerek kıyıya ulaştı. Olayın verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler