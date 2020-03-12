Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından eğitim almak için ailelerinden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından eğitim almak için ailelerinden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

"EK SEFERLER ÇIKARDIK"

Kırıkkale'de bir otobüs firmasında görevli Yunus Sakallı, yoğunluğun bir anda oluştuğunu belirtti. Mağduriyet yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Sakallı, "Korona virüs nedeniyle tatil açıklandı. Ondan sonra oluşan bir yoğunluk. Elimizden geldiği kadar ek sefer çıkarıp yoğunluğu gidermeye çalışıyoruz. Halkın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben yoğunluk olacağını bekliyordum ama bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bizim otobüsler sürekli dezenfekte ediliyor. Mola yerlerinde bile dezenfekte ediliyor. 3 hafta verdiler üniversite öğrencileri için 1 hafta da ilkokul ve ortaokul öğrencileri için verdiler. Herhalde bu yoğunluk 3-5 gün daha devam eder diye düşünüyorum" dedi.

Kırıkkale Üniversitesinde eğitim aldıklarını kaydeden öğrenciler ise, tatil haberlerinin ardından bavullarını toplayarak otogara geldiklerini ve bu kadar yoğunlukla karşılaşacaklarını düşünmediklerini kaydetti.

ERZURUM'DA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Erzurum'daki üniversite öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yükseköğrenim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından memleketlerine dönmek için seyahat firmalarının internet sitelerinden bilet almak için çaba içerisine girdi.

Söz konusu firmaların internet sitesinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle öğrenciler bu kez firmaların Cumhuriyet ve Çaykara Caddesi'ndeki yazıhanelerine akın etti.

Öğrenciler, bilet almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

KARS'TA DA BENZER GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.

UŞAK'TA ÖĞRENCİLER OTOGARA AKIN ETTİ

Tüm üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edilmesinin ardından Uşak'ta okuyan üniversite öğrencileri Uşak Şehirlerarası Otogarına adeta akın etti. Resmi açıklamanın ardından öğrencilerin otogara adeta akın etmesiyle yoğunluk oluşmaya başladı. İnternet üzerinden bilet satın alınan uygulamaların yoğunluk nedeniyle çökmesi üzerine Uşak otogarının yolunu tutan öğrenciler bilet sıralarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili memleketlerinde ve ailelerinin yanında değerlendirmek isteyen öğrenci kalabalığının ilerleyen zamanla birlikte arttığı görüldü.

Kaynak: İHA