15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

09.08.2019 15:41
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otogarda yaşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
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