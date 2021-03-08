Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı
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Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı

08.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:31
Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı

KAYSERİ'de polisin durdurduğu otobüste R.B. adlı yolcuya ait cips paketinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi.

KAYSERİ'de polisin durdurduğu otobüste R.B. adlı yolcuya ait cips paketinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan Kayseri'ye gelen yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Otobüste bulunan yolculardan R.B.'nin üst araması sırasında elindeki cips paketi de arandı. Paketin içinde 273 gram metamfeamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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