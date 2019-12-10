Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm
Avcılar - Hadımköy arasında yolcu taşıyan Özel Halk Otobüsü şoförü arkaya doğru ilerlemeyen yolcularla tartıştı. Kulağında kulaklık olan genç kıza hakaret eden şoför, "İnmezsen seni tek başına Hadımköy'e götürürüm" dedi.
Esenyurt'ta Özel Halk Otobüsünde arkaya doğru ilerlemesini istediği yolculara otobüs şoförü hakaret etti. Genç kıza tehditler savuran şoför, "İnmezsen seni tek başına Hadımköy'e götürürüm" dedi.
OTOBÜS KARIŞTI
Olay, Esenyurt'ta dün saat 13.00 sıralarında Avcılar - Hadımköy arasında çalışan Özel Halk Otobüsünde meydana geldi. Otobüsün şoförü M.G., arka tarafa doğru ilerlemeyen yolculara kızarak, onlarla tartıştı. Şoför, yolcular arasında bulunan ve uyarılarına rağmen kendisini duymayan üniversite 4.sınıf öğrencisi D.E.'ye hakaret etti.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
D.E. de kulaklıkla müzik dinlediği için kendisini duymadığını söyleyerek şoföre tepki gösterdi. Diğer yolcular da genç kıza hakaret ettiği gerekçesiyle şoföre tepki gösterdi. Şoför bunun üzerine Esenyurt Beko durağında otobüsü durdurarak yolculara dışarı çıkmalarını istedi.
Bazı yolcular inerken D.E. inmeyerek ağabeyine haber verdi. Genç kızın ağabeyi olay yerine gelerek, bazı yolcularla birlikte polise şoförden şikayetçi olduklarını bildirdi. Bunun üzerine şoför M.G. otobüs ile polis merkezine götürüldü. Yolcular, şoför M.G.'nin bir yolcuya tokat atarken, genç kızı tehdit ettiğini de ileri sürdü.
"SENİ HADIMKÖY'E GÖTÜRÜRÜM"
D. E.'nin ağabeyi ise olayı şöyle anlattı: "Otobüs tıklım tıklımdı. Şoför 'Niye ilerlemiyorsun?' demiş. O da biraz ilerlemeye çalışmış sonra şoför 'Sen niye biraz ilerlemiyorsun hala' deyince bir tartışma çıkmış. Şoför 'İn arabamdan' demiş. Kadın 'Niye beni indiriyorsun' demiş, diğer yolcular da araya girmiş. Şoför hepsine kızmış ' Ben gitmiyorum' deyip bırakmış. Küfürler etmiş. Bir süre sonra tutup indirmeye kalkışmış. Bir kısmını indirmiş. Bir kısmı ise'Senden şikayetçi olacağız demiş, polisi aramış. Bazıları işleri olunca gitmiş 3 kişi kalmış. 3 kişi şikayetçi oldu. Erkek yolcuya tokat atmış, Kız kardeşime de 'Sen inmezsen, seni tek başına Hadımköy'e götürüp bilmem ne yaparım' demiş. Üzerine yürümüş küfürler etmiş"
Haber Videosu: Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm
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ADAMLAR GÜNDE BİNLERCE KİŞİYLE UĞRAŞIP HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORLAR İŞİN İÇ YÜZÜNÜ BİLEMEM GERÇİ AMA İNSANLARDA BAZEN SABIRLARI ZORLUYOR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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cogu söfer ayni seyi yapiyor otobüslere ve münübüslere ayakta yolcu sinirlamasi getirilmeliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadınlar son dönemdeki olaylarında etkisiyle her durumu kullanmaya başladılar. Bu ne yaa hiç laf söylenmeyecek mi yani?Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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bu magandaları kim işe alıyor anlamadım gitti. . .Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır