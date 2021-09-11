Otobüs kazasında ölen Onur'un 1 hafta sonra nişanı varmış
ANKARA'da, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp, alev alan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden ve DNA incelemesi sonucu kimliği belirlenen Onur Rahman Gürcan'ın (24), Bodrum tatilinden döndüğü ortaya çıktı.
ANKARA'da, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp, alev alan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden ve DNA incelemesi sonucu kimliği belirlenen Onur Rahman Gürcan'ın (24), Bodrum tatilinden döndüğü ortaya çıktı. Gürcan'ın, askerden yeni geldiği ve 1 hafta sonra da nişanının olduğu öğrenildi. Kazada ölü sayısı ise 2'ye çıktı.
Kaza, gece Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum'dan Ankara'ya gelen K.O. yönetimindeki Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direği ve trafik levhalarına çarparak, alev aldı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Kazada otobüste bulunan 22 kişiden 1'i, hayatını kaybederken, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan 5'ine kaza yerinde ambulanslarda müdahale edildi. Diğer 15 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.KİMLİĞİ DNA İNCELEMESİ İLE BELİRLENDİKazada yanarak can veren kişinin cesedi, yapılan kaza yeri incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DNA incelemesi sonucu cansız bedenin, Onur Rahman Gürcan'a ait olduğu belirlendi. İnşaat şirketinde şoför olarak çalışan Gürcan'ın, askerden yeni geldiği ve Bodrum'dan tatilden döndüğü öğrenildi. Gürcan'ın ayrıca 1 hafta sonra nişanının olduğu da belirtildi. ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİÖte yandan kazada ölü sayısı, 2'ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 yolcudan 1'i daha doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan ve hastanedeki tedavisi ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan sürücü K.O.'nun ise polis merkezinde işlemleri sürüyor.