Otobüs kazasında ölen Onur'un 1 hafta sonra nişanı varmış

ANKARA'da, kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarpıp, alev alan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden ve DNA incelemesi sonucu kimliği belirlenen Onur Rahman Gürcan'ın (24), Bodrum tatilinden döndüğü ortaya çıktı. Gürcan'ın, askerden yeni geldiği ve 1 hafta sonra da nişanının olduğu öğrenildi. Kazada ölü sayısı ise 2'ye çıktı.

Kaza, gece Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum'dan Ankara'ya gelen K.O. yönetimindeki Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direği ve trafik levhalarına çarparak, alev aldı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Kazada otobüste bulunan 22 kişiden 1'i, hayatını kaybederken, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan 5'ine kaza yerinde ambulanslarda müdahale edildi. Diğer 15 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.