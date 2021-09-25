OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN YAŞAR CAN, KÖYE GİTMEK İÇİN AMCASININ YANINA GELMİŞ - Haberler
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OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN YAŞAR CAN, KÖYE GİTMEK İÇİN AMCASININ YANINA GELMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, bir oto tamirhanesinde tamir edilen benzin deposunun yakıt pompasında çıkan yangında ölen Yaşar Can Davutoğlu'nun (11) okuldan çıktıktan sonra köye gitmek için tamirhanede çalışan amcası Ümit Davutoğlu'nun yanına geldiği ortaya çıktı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, bir oto tamirhanesinde tamir edilen benzin deposunun yakıt pompasında çıkan yangında ölen Yaşar Can Davutoğlu'nun (11) okuldan çıktıktan sonra köye gitmek için tamirhanede çalışan amcası Ümit Davutoğlu'nun yanına geldiği ortaya çıktı. 6'ncı sınıf öğrencisi çocuk, hafta sonu tatili için gitmek istediği köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6152'nci Sokaktaki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde çalışan Ümit Davutoğlu ve Ali isimli iki çalışan, tamir için gelen 38 VY 569 plakalı otomobilin benzin deposunu sökerek, yakıt pompasını tamir etmeye başladı. Bu sırada okuldan çıkan Yaşar Can Davutoğlu, hafta sonu tatilini kırsalda bulunan Talas ilçesi Koçcağız Mahallesinde geçirmek için amcası Ümit Davutoğlu'nun çalıştığı tamirhaneye geldi. Ümit Davutoğlu ve Ali isimli iki çalışan benzin deposunun yakıt pompasına aküyle elektrik vermek isteyince yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanı kapladı. Alevlerin sıçradığı LPG tankı patladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla dükkanda bulunan Ümit Davutoğlu, Yaşar Can Davutoğlu ve Ali isimli çalışan çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yaşar Can Davutoğlu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ümit Davutoğlu ile Ali isimli çalışanın hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Yaşar Can Davutoğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından Talas ilçesi Koçcağız Mahallesine gönderildi. Burada kılınan cenaze namazına küçük çocuğun yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 6'ncı sınıf öğrencisi çocuğun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN YAŞAR CAN, KÖYE GİTMEK İÇİN AMCASININ YANINA GELMİŞ

OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN YAŞAR CAN, KÖYE GİTMEK İÇİN AMCASININ YANINA GELMİŞ

OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN YAŞAR CAN, KÖYE GİTMEK İÇİN AMCASININ YANINA GELMİŞ

OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN YAŞAR CAN, KÖYE GİTMEK İÇİN AMCASININ YANINA GELMİŞ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: OTO TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN YAŞAR CAN, KÖYE GİTMEK İÇİN AMCASININ YANINA GELMİŞ - Haberler
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