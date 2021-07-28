ÖSYM çöktü mü? 2021 ÖSYM'ye neden girilmiyor? ÖSYM'de sorun mu var?
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ÖSYM çöktü mü? 2021 ÖSYM'ye neden girilmiyor? ÖSYM'de sorun mu var?

ÖSYM çöktü mü? 2021 ÖSYM'ye neden girilmiyor? ÖSYM'de sorun mu var?
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM sayfasında yoğunluk yaşandı. Peki, ÖSYM çöktü mü? 2021 ÖSYM'ye neden girilmiyor? ÖSYM'de sorun mu var?

ÖSYM çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuç sorgulama sistemi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ÖSYM çöktü mü? ÖSYM'ye neden girilmiyor sorularının da yanıtları araştırılıyor. 2021 ÖSYM'ye neden girilmiyor? ÖSYM'de sorun mu var?

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı internet kullanıcıları sisteme girmekte zorlandı. Ancak ÖSYM'nin sitesinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Zaman zaman ağlarda yaşanan problem nedeniyle ÖSYM'nin sitesine girilmiyor.

Bunun için internetinizi kontrol edebilirsiniz.

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