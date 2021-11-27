Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor - Haberler
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Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Melih Şensöz - Haberler | Kültür Sanat

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor Osmanlı döneminden kalma üzeri altın işlemeli tabanca 10 bin dolara alıcı bekliyor.

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor

BURSA - Osmanlı döneminden kalma üzeri altın işlemeli tabanca 10 bin dolara alıcı bekliyor.

Bursa'da uzun yıllar antikacılık yapan Nuri Yıldırım, Osmanlı devrinden kalma altın kakmalı silahı satışa çıkardı. Yıldırım, "Bu silah Osmanlı döneminden kalma. Üzeri tamamen altın işlemeli. Bu silahın üzerinde, silahı yapan ustanın tuğrası ve mührü bulunmaktadır. İki tarafı da mühürlü. Elimde bulunan bu silah, tahminimce 200 yaşına yakın. Silahın her tarafı orijinal. Bu silah altın işlemeli ve çok nadide bir parça" dedi.

Silahı 10 bin liradan satacağını anlatan Yıldırım, "Bu silahın fiyatı ise 10 bin dolar. Bu ürün koleksiyonluk bir parça. Bu silah bana esnaf bir arkadaşımdan geldi. Ben işçiliğine hayran kalıp bu silahı almıştım" dedi.

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor

Osmanlı döneminden kalma altın süslemeli silah 10 bin dolara alıcı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Melih Şensöz - Son Dakika Haberleri

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