OSMANİYE Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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OSMANİYE Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandıOSMANİYE'de meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği 13 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan madde bağımlısı şüpheliyi yakaladı.

12.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:54

Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

OSMANİYE'de meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği 13 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan madde bağımlısı şüpheliyi yakaladı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki televizyon hırsızlığı, Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir işyeri deposundan 21 adet 18 kiloluk zeytin yağı hırsızlığı ve İstiklal Mahallesi Akyar Caddesinde ki bir apartmanın deposundan klima iç ve dış ünitesi ile çocuk bisikleti hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Bölgelerdeki bir çok ev ve işyerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, her üç olayı da gerçekleştirenin 13 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Ş.Ö. (29) olduğunu belirledi. Şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

OSMANİYE Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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