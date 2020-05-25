OSMANİYE Jandarmadan şehit kızına doğum günü süprizi Jandarmadan şehit kızına doğum günü süpriziDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinin Abalı Köyü sınırları içinde, 2012 yılı haziran ayında, mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın Osmaniye'de yaşayan kızı 9 yaşındaki Eyşan Açıcı'ya jandarma ekipleri tarafından doğum...

Jandarmadan şehit kızına doğum günü süprizi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinin Abalı Köyü sınırları içinde, 2012 yılı haziran ayında, mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın Osmaniye'de yaşayan kızı 9 yaşındaki Eyşan Açıcı'ya jandarma ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan şehit kızı Eyşan Açıcı için doğum günü süprizi hazırladı. Jandarma, pasta alıp ailenin yaşadığı Alibeyli Mahallesi'ndeki eve gitti. Anne Songül Açıcı ile birlikte kapıyı açan Eyşan Açıcı, ellerinde doğum günü pastası ile gelen askerleri karşısında görünce şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Pasta üzerindeki mumlara üfleyen şehit kızı, jandarma personeline bu güzel anı kendisine yaşattığı için teşekkür etti. Şehit eşi Songül Açıcı da kızının doğum gününü unutmayıp bu güzel süprizi yaparak mutlu eden İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul başta olmak üzere tüm personellere teşekkür edip, ramazan bayramlarını kutladı.

Kaynak: DHA