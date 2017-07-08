Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Sumbas ilçesinde, evinin çatısında hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerince, Mehmetli Beldesinde M.K'ye ait evin çatısında 20 kök hint keneviri ele geçirildi.



Çevrede yapılan aramada ise 20 gram içime hazır esrar maddesi ve 12 gram kenevir tohumu bulundu.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, tutuklandı.