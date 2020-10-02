Osmaniye'de cinnet getiren koca eşini öldürdü, bir kişiyi yaraladı

Osmaniye'de eşinin kendisini aldattığı iddiası ile cinnet getiren adam sabaha karşı işten çıkarak karısı ile bir kişiye silahlı saldırıda bulundu. Önce gittiği adresteki bir kişiye sıkan adam daha sonra evine giderek karısını vurdu. Kanlar içinde yere yatan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye'de, işçi olarak çalışan Gökmen O. sabah saatlerinde mesaiden çıktıktan sonra önce Baş Mahallesi'ne gitti. Burada M.T. isimli adamı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek tüfekle vurarak yaralayan Gökmen O., ardından Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldi. Evde eşi Emel O. ile tartışan Gökmen O. ardından aynı pompalı tüfekle eşine ateş etti.

KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içinde kalan Emel O.'yu buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Emel O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede Emel O.'nun cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaralayıp eşini de aynı tüfekle öldüren Gökmen O., suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı