Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu
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Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Murat Anıl - Haberler | Güncel

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada, taraflardan birinin evi ateşe verildi.

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada, taraflardan birinin evi ateşe verildi.

Mimar Sinan Mahallesi 8506 sokakta aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerinin evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Mahalleye gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken, yanan evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Anıl

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