Osmaniye'de hayvan mezarlığı açıldı
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Osmaniye'de hayvan mezarlığı açıldı

06.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:30
Osmaniye'de hayvan mezarlığı açıldı

Kadirli Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan hayvan mezarlığı törenle hizmete açıldı.

Kadirli Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan hayvan mezarlığı törenle hizmete açıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde 2 dönümlük alana kurulan "Kadirli Belediyesi Sahipli Hayvan Mezarlığı" için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, hayvan mezarlığının hem evcil hem de sokak hayvanlarına yönelik hazırlandığını söyledi.

Hayvanların "can dostu" olduğunu belirten Tarhan, "İlk sahipli hayvan mezarlığını açtık. Vatandaşlarımız hayvanlarını buraya getirip gömebilirler. Sahipsiz hayvanlar için de yer var. İhtiyaç oldukça düzenleyerek büyütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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