Osmaniye'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Aslan (51) idaresindeki 46 E 5941 plakalı römorklu traktör, Farsak köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Murat Aslan (45) yaralandı.
Yaralıları 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırdı.
AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri
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