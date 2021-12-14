Osmaniye'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Osmaniye'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Aslan (51) idaresindeki 46 E 5941 plakalı römorklu traktör, Farsak köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Murat Aslan (45) yaralandı.

Yaralıları 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri

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