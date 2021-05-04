Osmaniye'de boş yolda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri ağır yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri ağır yaralandı.

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesi Bosna köyüne bağlı Kaş Obası Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çakır yönetimindeki 27 GB 885 plakalı otomobil ile Sadullah Kistik'in kullandığı 80 ACJ 718 plakalı otomobil boş yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerin sürücüleri ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altın alınan Mehmet Çakır ve Sadullah Kistik'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı