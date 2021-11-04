Osmaniye'de ayağı kayalıklara sıkışan koyunu avcılar kurtardı - Haberler
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Osmaniye'de ayağı kayalıklara sıkışan koyunu avcılar kurtardı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de ayağı kayalıklara sıkışan koyunu avcılar kurtardı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, ayağı kayalıklara sıkışarak mahsur kalan koyun, bölgeden geçen avcılar tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, ayağı kayalıklara sıkışarak mahsur kalan koyun, bölgeden geçen avcılar tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

30 Ekim'de avlanmaya çıkan Enver Loş ve arkadaşları, Toprakkale'ye bağlı Türkmen beldesi Kürek Kalesi mevkisinde ayağı kayalıklara sıkışmış halde bir koyuna rastladı. Koyunun ayağını sıkıştığı yerden kurtaran Loş, ayağı kırıldığı için yürüyemeyen koyunu sırtına alarak kayalıklardan indirdi ve sahibine teslim etti.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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