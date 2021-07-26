Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akşam saat 20:57 civarında 3,4'le sarsılan Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, saat 23:55 sularında 4,2 büyüklüğünde bir depremle yine sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.