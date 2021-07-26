Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akşam saat 20:57 civarında 3,4'le sarsılan Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, saat 23:55 sularında 4,2 büyüklüğünde bir depremle yine sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Osmaniye, 3 saat arayla peş peşe sallandı. Bugün akşam 9 sıralarında 3,4 ile sallanan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yine deprem oldu.
4,2 ŞİDDETİNDE SARSILDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.
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