Osmaniye Belediyesi'nden öksüz ve yetim çocuklara destek
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Osmaniye Belediyesi'nden öksüz ve yetim çocuklara destek

Osmaniye Belediyesi'nden öksüz ve yetim çocuklara destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Osmaniye Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlara el uzatmaya onların dertlerine deva olmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımını aralıksız sürdürürken Ramazan ayında hergün sıcak yemek dağıtımında bulunarak vatandaşlarıyla birlikte oldu.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Osmaniye Belediyesi her bayram olduğu gibi bu bayramda da yetim ve öksüz çocuklara kol kanat gerdi onları unutmadı.

Bayram öncesinde onların sevincine ortak amacıyla çeşitli mahallelerde yaşayan öksüz ve yetim çocuklara ulaşarak giyim hediye çeki verdi. Hediye çekleri Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri tarafından çocuklar evlerinde ziyaret edilerek Başkan Kadir Kara'nın mesajıyla birlikte tek tek ulaştırıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara mesajında; "Kıymetli evlatlarım, bugünün küçükleri olsanız da yarın büyüdüğünüzde bu ülke sizlere emanet olacak. Bu nedenle her biriniz bizim kıymetlimizsiniz. Okumaktan, çalışmaktan ve üretmekten hiç vazgeçmeyin. Hayatın sizlere güzellikler, mutluluk ve sağlık getirmesini dilerken hepinizi yürekten kucaklıyorum." İfadelerineyer verdi.

Osmaniye Belediyesi ve hayırseverlerin birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk çerçevesinde şehir merkezinde yaşayan 1000'i aşkın öksüz ve yetim çocuğa ulaşılarak Ramazan Bayramı öncesinde giyim hediye çeki dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler

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