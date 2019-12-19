Osmancık'ta Şenyurt mahallesi kilit parke ile tanıştı
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Osmancık'ta Şenyurt mahallesi kilit parke ile tanıştı

Osmancık Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde yürüttüğü kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını Şenyurt Mahallesi'nde sürdürüyor.

19.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:25
Osmancık'ta Şenyurt mahallesi kilit parke ile tanıştı

Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde yürüttüğü kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını Mahallesi'nde sürdürüyor.


Mahallenin yolları, ortak kullanım alanları ve okul önleri kilitli parke taşı ile döşenirken Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçe tarihinde il defa bu Şenyurt Mahallesi'ne parke taşı döşendiğini belirtti.


Başkan Gelgör, " Şenyurt Mahallesi ilçemizin nüfus olarak en büyük mahallelerindendir. İlçemiz tarihinde ilk defa Şenyurt'a parke taşı yapılıyor. Mehmet Akif Ortaokulu çevresindeki cadde ve sokakları parke taşı yapıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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