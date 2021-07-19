Osman Sekiz Filmi

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Osman, agorafobi hastası olan bir adamdır. Şehirden uzakta eski bir konakta yaşayan Osman, insanlarla bir araya gelmekten kaçınır. Daha huzurlu bir yaşam isteyen Osman, konaktan ayrılmaya karar verir. Ancak onun konaktan taşınması için öncelikte konakta birlikte yaşadığı beş sevimli canavar ve Nazlı ile mücadele etmesi gerekir.

Yönetmen: Ezel Akay

Senaryo: Ezel Akay

Oyuncular: Tim Seyfi, Begüm Birgören, Kemal Uçar, Ezel Akay, Hasan Akay, İrfan Arslanoğlu, Bahar Kaplan

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Osman Sekiz

Yapımcı Firma: Rock Films

Yapım Yılı: 2022

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 28.01.2022

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Kaynak: InterSinema.com