Osman Gökçek kimdir? Osman Gökçek kaç yaşında, nereli? Osman Gökçek hayatı ve biyografisi!
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Osman Gökçek kimdir? Osman Gökçek kaç yaşında, nereli? Osman Gökçek hayatı ve biyografisi!

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Osman Gökçek kimdir? Osman Gökçek kaç yaşında, nereli? Osman Gökçek hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Osman Gökçek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Osman Gökçek kaç yaşında, nereli? Osman Gökçek hayatı ve biyografisi! Osman Gökçek kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Osman Gökçek hakkında araştırmalar yapılıyor. Osman Gökçek kimdir? Osman Gökçek kaç yaşında, nereli? Osman Gökçek hayatı ve biyografisi!

OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ekim 1983

Kaç yaşında: 37 yıl yaşında

Nereli: Ankara,

12 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğan Osman Gökçek İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu'nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lise öğretimine Samanyolu Koleji'nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği'nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçilen Gökçek, Keçiören'in ardından Ankara'da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı olmuş ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu'nu kurmak için öncülük etmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Çankaya Belediye Başkanlığı'na hazırlanıyor.

Osman Gökçek 2009 yılında yapılacak yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkan adayı olma projesi çerçevesindeki tanıtım faaliyetlerine yabancı diplomatlardan başladı.

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Osman DEMİR
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