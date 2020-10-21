Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş kaç yaşında, nereli? Osman Durmuş biyografisi
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Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş kaç yaşında, nereli? Osman Durmuş biyografisi

21.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:46
Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş kaç yaşında, nereli? Osman Durmuş biyografisi

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kim araştırılıyor. Durmuş, Çankırı'da doğdu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Osman Durmuş hayatı...

Osman Durmuş, 21. dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirdi. Siyasetin tanıdık simalarından Osman Durmuş evli mi, eşi kim? Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kimdir? İşte, detaylar...

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da dünyaya gedi. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif'tir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi olan Osman Durmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladı. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 2003'te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babası. 21 Ekim 2020 tarihinde beyin kanaması geçirdi.

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