Osman Durmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Osman Durmuş, 21. dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirdi. Geçirdiği beyin kanamasıyla vefat eden Osman Durmuş çok merak ediliyor. Peki Osman Durmuş kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Hastalığı neydi?