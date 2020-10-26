Osman Durmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? Hayatı ve hakkında bilgiler!
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Osman Durmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? Hayatı ve hakkında bilgiler!

26.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:49
Osman Durmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Osman Durmuş, 21. dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirdi. Geçirdiği beyin kanamasıyla vefat eden Osman Durmuş çok merak ediliyor. Peki Osman Durmuş kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Hastalığı neydi?

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kim araştırılıyor. Durmuş, Çankırı'da doğdu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Osman Durmuş neden ve kaç yaşında vefat etti?

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Osman Durmuş (5 Ağustos 1947, Çankırı-26 Ekim 2020), Türk siyasetçi, tıp doktoru.

Osman Durmuş doğum tarihi : 5 Ağustos 1947

Osman Durmuş vefat tarihi : 26 Ekim 2020

Osman Durmuş kaç yaşında vefat etti : 73 yaşında

Osman Durmuş nereli : Çankırı

Osman Durmuş mesleği ne : Siyasetçi, doktor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.

OSMAN DURMUŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 23:54:39. #1.15#
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