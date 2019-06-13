Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, tecavüze uğradığını itiraf etti
Amerikalı oyuncu Mira Sorvino, cinsel suçlarla ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması konulu panelde göz yaşları içinde medya patronu arkadaşı Harvey Weinstein tarafından kendisine tecavüz edildiğini anlattı.
51 yaşındaki Amerikalı Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, New York'ta cinsel suçlara ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması ile ilgili olarak bir konferansa katıldı. Oyuncu, konferansta gözyaşları içinde medya patronu Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını anlattı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TECAVÜZÜ ANLATTI
Mira, tecavüz mağdurlarına yardım etmek için tecavüze uğradığını itiraf ettiğini söyledi. Oyuncu, New York valisi Andrew Cuomo ile konuşurken şunları söyledi: "Dışarıda çok sayıda tecavüz mağdurunun adalet arayışı var. Ben bu insanlara yardım etmek için geçmişte yaşadığım tecavüz ve tecavüzden kaynaklı tramvayı anlattım. Bazen tecavüz mağduru olmanıza rağmen hep kendinizi suçlayarak kendinizden utanıyorsunuz."
Mira, hangi tarihte ve nerede tecavüze uğradığı hakkında ise bir bilgi vermedi.