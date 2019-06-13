Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, tecavüze uğradığını itiraf etti

51 yaşındaki Amerikalı Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino, New York'ta cinsel suçlara ile ilgili daha ağır yasaların çıkarılması ile ilgili olarak bir konferansa katıldı. Oyuncu, konferansta gözyaşları içinde medya patronu Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını anlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TECAVÜZÜ ANLATTI

Mira, tecavüz mağdurlarına yardım etmek için tecavüze uğradığını itiraf ettiğini söyledi. Oyuncu, New York valisi Andrew Cuomo ile konuşurken şunları söyledi: "Dışarıda çok sayıda tecavüz mağdurunun adalet arayışı var. Ben bu insanlara yardım etmek için geçmişte yaşadığım tecavüz ve tecavüzden kaynaklı tramvayı anlattım. Bazen tecavüz mağduru olmanıza rağmen hep kendinizi suçlayarak kendinizden utanıyorsunuz."

Mira, hangi tarihte ve nerede tecavüze uğradığı hakkında ise bir bilgi vermedi.