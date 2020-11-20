Osasuna-Huesca maçı ne zaman saat kaçta? Osasuna-Huesca hangi kanalda? Osasuna-Huesca şifresiz canlı izle!
İspanya La Liga maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Osasuna-Huesca maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Osasuna-Huesca maçı hangi kanalda? Osasuna-Huesca şifresiz canlı izlenecek mi? Osasuna-Huesca maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Osasuna-Huesca ile karşı karşıya gelecek. Peki, Osasuna-Huesca maçı ne zaman, saat kaçta? Osasuna-Huesca maçı hangi kanalda, hakemi kim? Osasuna-Huesca şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
CBC SPORTS 4 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
CBC Sport , Azerspace 46E, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
BİLYONER TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Bilyoner TV Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
SPOR SMART CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Spor Smart , D-Smart 77, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
SMART SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Smart Spor HD Web , D-Smart 77, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
OSASUNA-HUESCA MAÇI HANGİ GÜN?
Osasuna-Huesca Maçı 20 Kasım Cuma günü oynanacak.
OSASUNA-HUESCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Osasuna-Huesca Maçı 23:00'de başlayacak.
OSASUNA-HUESCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Osasuna ile Huesca arasındaki İspanya La LigaMaçı El Sadar Stadyumu, Pamplona'da oynanacak.