Oruçluyken banyo yapılır mı Diyanet fetvaları!
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Oruçluyken banyo yapılır mı Diyanet fetvaları!

Oruçluyken banyo yapılır mı Diyanet fetvaları!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Oruçluyken banyo yapılır mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Oruçluyken banyo yapılır mı

Dini konularda araştırma yapanlar Oruçluyken banyo yapılır mı konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Oruçluyken banyo yapılır mı konusunda fetva yayınladı. Peki, Oruçluyken banyo yapılır mı İşte, detaylar.

ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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