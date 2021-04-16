Oruçluyken banyo yapılır mı Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Oruçluyken banyo yapılır mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Oruçluyken banyo yapılır mı