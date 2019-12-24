Ortodokslar ve Katolikler Noel'i neden farklı tarihlerde kutluyor?
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Ortodokslar ve Katolikler Noel'i neden farklı tarihlerde kutluyor?

Katoliklerle Ortodokslar arasındaki Noel tarihine ilişkin farklılık iki tarafın farklı takvimleri benimsemesinden kaynaklanıyor

24.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:36
Ortodokslar ve Katolikler Noel'i neden farklı tarihlerde kutluyor?

Milyonlarca Ortodoks Hristiyan, Hz. İsa'nın doğumunu yani 'i kutluyor, Batı'daki dindaşlarından yaklaşık iki hafta sonra...


Rusya, Gürcistan, Ermenisten, Belarus, Mısır, Sırbistan, Etiyopya ve Kazakistan gibi ülkeler 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ederken Batı Avrupa'da bu kutsal gün 25 Aralık'ta kutlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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