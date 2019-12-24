Ortodokslar ve Katolikler Noel'i neden farklı tarihlerde kutluyor?

24.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:36

Milyonlarca Ortodoks Hristiyan, Hz. İsa'nın doğumunu yani Noel'i kutluyor, Batı'daki dindaşlarından yaklaşık iki hafta sonra...



Rusya, Gürcistan, Ermenisten, Belarus, Mısır, Sırbistan, Etiyopya ve Kazakistan gibi ülkeler 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan geceyi Noel olarak kabul ederken Batı Avrupa'da bu kutsal gün 25 Aralık'ta kutlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle