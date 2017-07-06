Ortaokul Öğrencilerinden 15 Temmuz Klipi

KAYSERİ'de, Refika Küçükçalık Ortaokul öğrencileri 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle Kocasinan Belediyesi'nin destekleriyle 'Bizim Türkümüz' isimli klip hazırladı.



Kocasinan Belediyesinde düzenlenen 'Bizim Türkümüz' isimli klipin tanıtım toplantısına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran, öğrenci ve velileri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran, "Öğrencilerimiz tarafından seslendirilen 'Bizim Türkümüz' adlı şarkımızın söz ve müziği öğretmenimiz Abdullah Köse tarafından yapılmıştır. Projemiz 9 ayda tamamlanmıştır. Proje için 22 resmi kurumumuzdan izinler alınmış olup, Niğde, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 12 kurumda öğrencilerimiz seslendirme yapmıştır" dedi. Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, şöyle dedi:



"Kişilerin olduğu gibi milletinde bir karakteri vardır. Bizim milletimizin en önemli karakteri erdemli olmasıdır. Bu Türk milletinin yüce karakterini tarihte çok gördük. Bunun sonuncusu 15 Temmuz demokrasi zaferi olmuştur. Bizler o gece ülkemizi ve demokrasimizi hainlerin eline bırakamazdık. Bu amaçla videonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi Türkiye'nin her bir köşesinde vatanına, bayrağına, mukaddesatına ve iradesine sahip çıkanlar için, özellikle tarihe altın harfler ile yazılan şehit ve gazilerimiz için minnet ve şükran duyguları ile hazırlamış oldukları bu eserden dolayı gençlerimizi kutluyorum. 'Bu vatan bizim, bu bayrak bizim' diyen gençlerimizin emeklerine, yüreklerine sağlık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Refika Küçükçalık Ortaokulu tarafından hazırlanan klip yayınlandı. Program fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - Kayseri