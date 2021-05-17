Ortahisar Belediye Meclisi'nden İsrail'i kınama

Ortahisar Belediye Meclisi, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzaladığı bildiriyle İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı.

Ortahisar Belediye Meclisi, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzaladığı bildiriyle İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin mayıs ayındaki ilk oturumunda, mecliste bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Canım, CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, MHP Grup Başkanvekili Süleyman Tomaç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Berrin Erkuloğlu imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan ortak bildiride İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı saldırılara tepki gösterildi.

"İsrail'in, Kudüs'teki savunmasız durumda bulunan Müslüman kardeşlerimize yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikalar ve yüzlerce masum çocuğun, sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan ateşli saldırılar, insani değerleri ve ibadet özgürlüğünü hiçe sayan bir tutum halini almıştır" denen bildiride, "İslam aleminin ilk kıblesi olan kutsal mekanımız Mescid-i Aksa'da ve çevresindeki sivillere yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları nedeniyle İsrail'i şiddetle kınıyor ve kendilerini insan haklarını tanımaya, insan olmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in ırkçı ve faşist tutumunu bir kenara bırakması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "İsrail, uluslararası hukuka saygı göstermelidir. Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen protestolara kayıtsız kalan İsrail'in şımarık tavrı hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğu belirtilerek Birleşmiş Milletler (BM), sorunu insan hakları ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde değerlendirerek bir an önce somut adımlar atmaya davet edildi.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyanın gözleri önünde, sivillerin oturduğu binaları vuran, kadın ve çocukları öldüren İsrail'in Filistin halkına yönelik işgalci politikası bir daha tekrarlanmamak üzere son bulmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır. Ortahisar Belediye Meclisi olarak, İsrail zulmüne maruz kalan Filistin halkının ve Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtiyor; özgürlük, bağımsızlık ve insan hakları mücadelesi veren Filistin halkının her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı