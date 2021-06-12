Ortaca'da sahiller hareketlendi
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Ortaca'da sahiller hareketlendi

İhlas Haber Ajansı / Cihat Cura - Haberler | Güncel

Ortaca'da sahiller hareketlendi Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Dalyan ve Sarıgerme sahillerinde yoğunluk oluştu.

Ortaca'da sahiller hareketlendi

MUĞLA - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Dalyan ve Sarıgerme sahillerinde yoğunluk oluştu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerli ve yabancı turistler denize girip, güneşli havanın tadını çıkardı. Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Ortaca'nın dünyaca ünlü İztuzu ve Sarıgerme sahillerinde yoğunluk yaşandı. Termometrelerin 30 dereceyi bulduğu Ortaca'da, vatandaşlar sahillere akın etti. Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşadı. Dalyan Mahallesi'nde tatilciler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.

Tatilciler, İztuzu Plajı'nda denize girdi, sahilde yürüyüş yaptı.

Ortaca'da sahiller hareketlendi
Ortaca'da sahiller hareketlendi
Ortaca'da sahiller hareketlendi
Ortaca'da sahiller hareketlendi
Ortaca'da sahiller hareketlendi
Ortaca'da sahiller hareketlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihat Cura

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