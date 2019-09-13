İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil karşı şeride geçerek, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Muğla -Fethiye karayolu İnlice mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Göcek yönüne seyir halinde olan Uğur Öncü yönetimindeki 48 PH 752 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Zeki Mert Kaybaki idaresindeki 34 ABS 396 otomobille kafa kafaya çarpıştı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yoldan geçenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Öncü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta sıkışan Öncü'nün cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince otomobilden çıkartıldı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kayabaki'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.