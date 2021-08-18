Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı Kırıkkale'de ormanlık arazisinde yasadışı kenevir yetiştiriciliği ve ahırda da kaçak rakı üretimi yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ormanlık arazisinde yasadışı kenevir yetiştiriciliği ve ahırda da kaçak rakı üretimi yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda; 1.080 adet kök kenevir ve 80 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'uyuşturucu' ve 'kaçak içki' ile mücadele sürüyor. Bu kapsamında jandarma ekipleri; Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde yaşayan C.Ö. isimli şüpheli şahsın, ormanlık arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan kök keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Köydeki ormanlık arazisine operasyon düzenleyen jandarma, 1.080 adet kök kenevire el koydu. İkamette yapılan aramada da; ağırda ürettiği 80 litre kaçak rakı ile üretimde kullanılan malzemelerden 2 adet kazan, 1 adet bakır boru ve 5 adet tüp ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli C.Ö. hakkında '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' gereğince adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı
Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Arkadaşlarına tabancasıyla şaka yapan alkollü şahıs başından vuruldu
Arkadaşlarına tabancasıyla şaka yapan alkollü şahıs başından vuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:42:49. #1.16#

title