Son dakika haberi! Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı

Son dakika haber... Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı Kırıkkale'de ormanlık arazisinde yasadışı kenevir yetiştiriciliği ve ahırda da kaçak rakı üretimi yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ormanlık arazisini 'kenevir tarlası', ahırı da 'kaçak içki' imalathanesi yaptı: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ormanlık arazisinde yasadışı kenevir yetiştiriciliği ve ahırda da kaçak rakı üretimi yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda; 1.080 adet kök kenevir ve 80 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'uyuşturucu' ve 'kaçak içki' ile mücadele sürüyor. Bu kapsamında jandarma ekipleri; Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde yaşayan C.Ö. isimli şüpheli şahsın, ormanlık arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan kök keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Köydeki ormanlık arazisine operasyon düzenleyen jandarma, 1.080 adet kök kenevire el koydu. İkamette yapılan aramada da; ağırda ürettiği 80 litre kaçak rakı ile üretimde kullanılan malzemelerden 2 adet kazan, 1 adet bakır boru ve 5 adet tüp ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli C.Ö. hakkında '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' gereğince adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan