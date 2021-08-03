Orman yangınlarının 7. günü! 2021 Türkiye orman yangınları! Yangınlar kaç gündür sürüyor?
Orman yangınlarının devam ettiği ülkemizde hasar raporları da yavaş yavaş açıklanmaya başlanıyor. Pek çok farklı noktada aynı zaman içerisinde çıkan yangınlar sabotaj ihtimallerini güçlendirirken, vatandaşlar da ormanlarda nöbet tutuyor. Orman yangınlarının 7. gününe dair notları sizler için derledik. İşte, 2021 Türkiye orman yangınları! Yangınlar kaç gündür sürüyor?
Yangınlar kaç gündür sürüyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. Orman yangınlarının 7. günü! 2021 Türkiye orman yangınları!
YANGINLAR KAÇ GÜNDÜR SÜRÜYOR?
Türkiye, 3 Ağustos itibariyle 7 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Şu ana kadar çıkan yangınların 142'si kontrol altına alındı. 3 ilde devam eden 8 yangına ise müdahale devam ediyor.
140 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Alevlerle mücadelenin 7. gününde, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 142'si kontrol altına alındı. 3 ilde ise 8 yangın devam ediyor.
Devam eden yangınlar şöyle:
Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere
Isparta: Sütçüler