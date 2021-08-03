Orman yangınlarının 7. günü! 2021 Türkiye orman yangınları! Yangınlar kaç gündür sürüyor?

Orman yangınlarının devam ettiği ülkemizde hasar raporları da yavaş yavaş açıklanmaya başlanıyor. Pek çok farklı noktada aynı zaman içerisinde çıkan yangınlar sabotaj ihtimallerini güçlendirirken, vatandaşlar da ormanlarda nöbet tutuyor. Orman yangınlarının 7. gününe dair notları sizler için derledik. İşte, 2021 Türkiye orman yangınları! Yangınlar kaç gündür sürüyor?