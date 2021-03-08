Orhangazi'de TOKİ 4. etap konutlarının teslimi başladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapımı tamamlanan 4. etap konutların teslimine başlandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapımı tamamlanan 4. etap konutların teslimine başlandı.

2+1 ve 3+1 tipi inşa edilen Hamzalı Yolu'ndaki konutlardan 26'sının anahtarları, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ve MHP İlçe Başkanı Çetin İnci tarafından sahiplerine teslim edildi.

Aydın, konutların tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Mart ayı sonuna kadar teslim işleminin süreceği TOKİ 4. etapta 292 konut bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk